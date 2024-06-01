انت الأن تتابع خبر احلى من المحلات طريقة عمل عجينة لقمة القاضي بلونها الذهبي السهلة والمقرمشة وبطعم لذيذ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص العديد من الأسر على إعداد حلوى "لقمة القاضي"، المعروفة بمذاقها اللذيذ وقوامها المقرمش، من خلال وصفة تقليدية تتمتع بشعبية كبيرة.

تتميز الوصفة

بدقة الاختيار للمكونات التي تشمل ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض، ربع كوب من النشا، رشة ملح، ملعقة صغيرة من الخل، ملعقة من ماء الورد، وثلاث ملاعق من الزيت، بالإضافة إلى ملعقة من الخميرة والسكر وكوبين من الماء الفاتر. كما تتطلب الوصفة كمية غزيرة من الزيت للقلي.

تبدأ طريقة التحضير بخلط الدقيق والنشا والملح جيدًا

ثم يضاف إليهم الخميرة والسكر ويعجن الكل بالماء الفاتر وماء الورد والزيت. يجب ترك العجينة لترتاح ففيي مكان دافئ حتى تخمر. بعد ذلك، يتم تشكيل العجين إلى كرات صغيرة تقلى في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون.

عقب الانتهاء من القلي