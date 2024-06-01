في اسبوع فقط... اقوى وصفة طبيعية من مطبخك الزنجبيل الجبار هيخلصك من الكرش وينقص وزنك بسهولة بدون الحاجة للرجيم

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رياض - احمد صلاح - يكشف الزنجبيل، وهو مكون أساسي في الطب التقليدي والمطبخ المستخدم لآلاف الأعوام، عن قوته في فوائد صحية متعددة بفضل مركبات Gingerols في حالته الطازجة

وShogaol عند تجفيفه

تُشير الدراسات الحديثة إلى فعاليته في دعم برامج إنقاص الوزن وتحسين الوظائف الأيضية، الأمر الذي يساهم في صحة القلب والأوعية الدموية. في دراسة بجامعة كولومبيا عام 2012، أثبتت تجربة شارك فيها 10 رجال تناولوا مسحوق الزنجبيل بعد الإفطار أنه يزيد من الشعور بالشبع ويعزز حرق السعرات الحرارية.

وفي عام 2019

أظهرت دراسة في كوريا الجنوبية أن استهلاك مستخلص الزنجبيل الإيثانولي المعالج بالبخار على مدى 12 أسبوعًا أدى إلى فقدان دهون بدنية ملحوظة في 80 شخصًا من المصابين بالسمنة المفرطة، وذلك دون تغييرات غذائية أخرى. وكشفت مراجعة للأبحاث في عام 2018 عن دور الزنجبيل في تقليل مقاومة الإنسولين، مشكلة شائعة بين مرضى السكري من النوع الثاني، حيث يعمل على خفض مستويات الانسولين وتحسين حساسية الإنسولين ومؤشر الجلوكوز الصيامي.

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