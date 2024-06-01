انت الأن تتابع خبر بذور شهيرة ورخيصة تتحول لمعجزة اذا تناولتها كل صباح تقضي على سكري الدم وتنزل الوزن وتنسف الكرش في ايام. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تؤكد الأبحاث في مجال التغذية على الفوائد الصحية لبذور الشيا، التي تعد مصدراً غنياً بالمغذيات الحيوية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، الألياف، الكالسيوم، المغنسيوم، ومضادات الأكسدة

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رافائيل غرومان، الخبير في مجال التغذية، ينصح بطحن بذور الشيا لتحسين قابليتها للامتصاص، مما يسهم في تعزيز صحة القلب والدماغ والوقاية من الالتهابات. كما شدد على فوائد نقع هذه البذور قبل الاستهلاك، بهدف تعزيز الهضم ونمو البكتيريا المفيدة في القولون.

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