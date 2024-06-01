انت الأن تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة: اكتشف الحيلة السحرية التي تعيد غسالتك لبريقها الأول وتقضي على روائح العفونة واصفرار الملابس! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت خبراء التنظيف حيلة فعّالة لاستعادة لمعان الغسالات وإزالة الروائح الكريهة واصفرار الملابس، مما يمنح المستخدمين حلاً جذابًا لمشكلة شائعة تؤرق العديد من الأسر. في ظل معاناة الكثيرين من مشاكل الرائحة غير المستحبة وظهور بقع صفراء على الملابس بعد الغسيل؛ يرجع السبب في ذلك إلى تراكم الأوساخ وعدم إجراء عمليات تنظيف دورية للغسالات.

كشف الخبراء

عن طريقة مثالية لتنظيف الغسالة وهي تتمثل في تشغيل دورة غسيل بالماء الساخن دون ملابس، مع إضافة كوبين من الخل، مما يعمل بفعالية على تطهير وتعقيم الغسالة والقضاء على الروائح الغير مرغوبة. ينصح أيضًا باستخدام صودا الخبز كحل بديل لتنظيف الغسالة والحفاظ على الملابس خالية من الروائح الكريهة.

في سياق متصل

ينصح بنشر الملابس في أماكن جيدة التهوية للتخلص من أي روائح يمكن أن تعلق بها، حيث يساعد الهواء النقي وأشعة الشمس في إزالة الروائح والبقع الصعبة. ويحذر الخبراء من تعريض الملابس لأشعة الشمس المباشرة التي قد تؤدي إلى تلف الأقمشة أو تغيير لونها.

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