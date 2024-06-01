انت الأن تتابع خبر خصصت يوم كامل لها.. ليلى عبداللطيف تطلق الانذار الاخير هذه المدن المصرية ستختفي خلال هذه فترة قصيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُصدر ليلى عبد اللطيف، الخبيرة الفلكية البارزة في الشرق الأوسط، مجموعة جديدة من التوقعات المثيرة للنصف الثاني من ععامام 2024 من خلال قناتها على يوتيوب، حيث تلقى هذه التوقعات اهتماماً كبيراً من المتابعين في العالم العربالعربيي.

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