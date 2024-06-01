انت الأن تتابع خبر النحس والموت والحظ التعيس ينتظران ابناء هذا البرج في بداية هذا الشهر.. وماغي فرح تصارحهم وهي حزينة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعرض التوقعات الفلكية للخبيرة ماغي فرح تغيرات بارزة خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث تبرز شهور أكتوبر ونوفمبر كفترات مثمرة بصفة خاصة لمواليد برج الحمل.

أضافت فرح، المنجمة المرموقة، أن دعم كوكب جوبيتر في مارس سيعود بالفائدة على برج الحمل، مما يعزز من فرصهم ومكانتهم في المجتمع، كما أنهم سيميلون لاختيار السفر اعتباراً من أبريل. أشارت أيضاً إلى أهمية الاعتناء بالصحة وتوقعت إمكانية ظهور فرص للقاء الحب الجديد لمواليد هذا البرج.

من ناحية أخرى، وصفت فرح عام 2023 بأنه سيكون بمثابة "عام الخروج من الأزمات" لبرج الثور، مع توقعات بتلاشي الصعوبات بحلول مايو، مما يمهد لظهور فرص جديدة وترقيات مهنية قد تتخللها شراكات تجارية مثمرة. نوهت إلى أن الثور سيواجه تحديات عاطفية لكنه سيتغلب عليها، ووجهت نصيحة بتجنب الأطعمة التي قد تسبب تهيج المعدة.

بالنسبة لبرج الجوزاء، تنبأت بعام يجمع بين الأمل والتحديات خاصة مع دخول ساتورن إلى برج الحوت، مع توقعات بتحسن حالة البرج في مارس. أكدت على ضرورة الحذر في العلاقات العاطفية والاعتناء بالصحة لتجنب الإرهاق.

لبرج السرطان، توقعت فرح سنة تمتلئ بالفرص العاطفية والجديدة، مع التحذير من التحديات المحتملة. أما برجا القوس والجدي، فتنتظرهما توقعات مختلفة؛ حيث توقعت سنة مليئة بالحب للقوس مع تحذير من العجلة في العلاقات. في المقابل، يبدو أن الجدي سيشهد تحولات كبيرة وفرصاً لتحقيق الثروة في مايو، مع التأكيد على ضرورة العناية بصحة العظام.

هذه التوقعات تشير إلى أن العام الجاري سيكون مليئًا بالأحداث والتحولات الكبيرة لجميع الأبراج، مما يتطلب من المعنيين الاستعداد الجيد وتحليهم بالصبر لمواجهة التحديات المتنوعة التي قد تعترض طريقهم.