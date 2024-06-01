انت الأن تتابع خبر لشعر ناعم كالحرير وصفة طبيعية كالكيراتين لتحويل الشعر الخشن الى انسيابي يطير في الهواء بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحث مصادر متخصصة في دراسة الشعر على تجنب استعمال كريمات الكيراتين الكيميائية المستمر، إذ قد تؤدي إلى أضرار بالغة بما في ذلك حرق بصيلات الشعر وحدوث التهابات بفروة الرأس.

من جهة أخرى،