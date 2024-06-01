انت الأن تتابع خبر لشعر ناعم كالحرير وصفة طبيعية كالكيراتين لتحويل الشعر الخشن الى انسيابي يطير في الهواء بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحث مصادر متخصصة في دراسة الشعر على تجنب استعمال كريمات الكيراتين الكيميائية المستمر، إذ قد تؤدي إلى أضرار بالغة بما في ذلك حرق بصيلات الشعر وحدوث التهابات بفروة الرأس.
من جهة أخرى،
- يشدد الخبراء على أهمية المكونات الطبيعية المعدة في المنزل كبدائل صحية. يوضحون أن استخدام مواد مثل الألوة فيرا، زيت جوز الهند، والبيض يمكن أن يعزز نعومة الشعر ويغذيه من الجذور حتى الأطراف دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة.
- أضافوا أيضاً بعض من الوصفات المنزلية المفضلة التي تتضمن مكونات مثل نشا الذرة، كريم الشعر، زيت الزيتون وزيت الخروع. تُمزج هذه المكونات وتطبق على الشعر لمدة نصف ساعة لاستحصال نتائج فائقة في التمليس والتخلص من تشابك الشعر. كذلك تتضمن أحد الوصفات استخدام جل الصبار الممزوج بزيت الزيتون، زيت الخروع، ونقاط قليلة من زيت اللوز، وتطبق بالطريقة نفسها لتحقيق نتائج مشابهة.
- تأتي هذه البدائل كحلول آمنة وطبيعية لأولئك الراغبين في العناية بشعرهم المستمرة والفعالة دون التعرض للمخاطر الصحية الناتجة عن الكيماويات. وختامًا، ينصح الخبراء بالتوجه نحو تبني هذه الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، لضمان الحفاظ على صحته وجماله بشكح طويل الأمد.