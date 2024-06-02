انت الأن تتابع خبر للفطور او العشاء.. طريقة عمل فطائر الطاسة السائلة في 10 دقائق فقط بطعم لذيذ وبمكونات اقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد فطائر الطاسة السايلة بالخضار وجبة مثالية وصحية للأسرة، حيث تجمع بين البساطة والقيمة الغذائية العالية. تتميز هذه الوجبة بكونها سريعة التحضير وتعتبر خيارًا اقتصاديًا للوجبات اليومية سواء كانت إفطارًا، عشاءً أو حتى كوجبة خفيفة خلال اليوم

تستخدم فيها عجينة سائلة تشبه تلك المستخدمة في الكريب أو البانكيك، ما يجعلها سهلة وسريعة الطهي. تأتي هذه الفطائر محشوة بمزيج من الخضروات الطازجة والمفضلة كالفلفل، الطماطم، البصل والكوسا، ويمكن إضافة أنواع أخرى حسب الرغبة.

بالنسبة للمكونات، تحتاج إلى كوب من الدقيق، كوب من الحليب أو الماء، بيضة واحدة، نصف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من بيكنج باودر لجعل العجين أكثر هشاشة، بالإضافة إلى كوب من الخضروات المشكلة المقطعة وجبن موزاريلا المبشور أو أي نوع آخر حسب الرفضة، فضلاً عن الأعشاب كالزعتر أو البقدونس للتزيين.

أما طريقة التحضير فتبدأ بخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر في طبق كبير، ثم إضافة البيضة والخلط جيدًا حتى تتجانس العجينة. بعد ذلك، يتم إضافة الحليب أو الماء تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على عجينة سائلة. يُطهى الخضار في مقلاة بقليل من الزيت ويتبل بالملح والفلفل. يتم تسخين طاسة غير لاصقة ودهنها بالزيت، ثم صب كمية من العجين وإضافة الخضروات والجبن المبشور. تُطهى الفطيرة على نار متوسطة حتى تتماسك الأطراف ثم تُقلب لتطهى من الجهة الأخرى. تُقدم الفطائر ساخنة، مزينة بالأعشاب الطازجة.

هذه الوجبة لا تقتصر على توفير حل سريع ومغذي فحسب، بل تساعد أيضًا في إدخال الخضروات إلى نظامك الغذائي بطريقة مبتكرة وشهية.