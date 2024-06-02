انت الأن تتابع خبر لن تصدق ما يحدث للكبد والكلى عند تناول المشمش.. مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتمتع المشمش بشعبية واسعة نظير مذاقه المحبب للجميع، صغارًا وكبارًا، مضافًا إليه قيمه الغذائية الرفيعة، وقد أثيرت تساؤلات حول تأثيره على صحة الكبد والكلى. تشير المعلومات المقدمة من مواقع مثل draxe وhealthline إلى تأثيراته الإيجابية والسلبية المحتملة على هذه الأعضاء الحيوية.

بالنسبة لصحة الكبد

يلعب المشمش دورًا مفيدًا في دعم وظائفه نظرًا لغناه بمضادات الأكسدة، الألياف، والفيتامينات مثل فيتامين C و E. هذه المكونات تساهم في الوقاية من الأمراض الكبدية مثل الكبد الدهني وأضرار أخرى قد تلحق بالكبد. تؤكد دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن المشمش يعزز حماية الكبد من تراكم الدهون ويسهم في تجنب التلف الذي قد يصيبه. التجارب الأخرى مثل الدراسة التركية العلمية قد أظهرت أن المشمش يساعد في تسريع عملية تجديد الكبد بعد الإصابات أو الجراحات.

أما بالنسبة لصحة الكلى