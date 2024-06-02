انت الأن تتابع خبر لن تصدق ما يحدث للكبد والكلى عند تناول المشمش.. مفاجأة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتمتع المشمش بشعبية واسعة نظير مذاقه المحبب للجميع، صغارًا وكبارًا، مضافًا إليه قيمه الغذائية الرفيعة، وقد أثيرت تساؤلات حول تأثيره على صحة الكبد والكلى. تشير المعلومات المقدمة من مواقع مثل draxe وhealthline إلى تأثيراته الإيجابية والسلبية المحتملة على هذه الأعضاء الحيوية.
بالنسبة لصحة الكبد
- يلعب المشمش دورًا مفيدًا في دعم وظائفه نظرًا لغناه بمضادات الأكسدة، الألياف، والفيتامينات مثل فيتامين C و E. هذه المكونات تساهم في الوقاية من الأمراض الكبدية مثل الكبد الدهني وأضرار أخرى قد تلحق بالكبد. تؤكد دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن المشمش يعزز حماية الكبد من تراكم الدهون ويسهم في تجنب التلف الذي قد يصيبه. التجارب الأخرى مثل الدراسة التركية العلمية قد أظهرت أن المشمش يساعد في تسريع عملية تجديد الكبد بعد الإصابات أو الجراحات.
أما بالنسبة لصحة الكلى
- فإن تأثير المشمش يعتمد بشكل كبير على الحالة الصحية للكلى. يحتوي المشمش على عناصر مثل البوتاسيوم، التي يمكن للكلى الصحية أن تفرز الفائض منه بفعالية في حال تناوله بكميات كبيرة، ولكنه يجب أن يستهلك بحذر شديد في حالات الكلى المريضة. لدى المصابين بأمراض الكلى المزمنة، قد يؤدي الإفراط في تناول المشمش إلى تراكم خطير للبوتاسيوم في الدم كون الكلى في هذه الحالة لا تستطيع التخلص من الفائض بكفاءة، مما قد ينجم عنه مضاعفات صحية خطرة مثل خفقان القلب وعدم انتظام ضرباته.
- بناءً على هذا، يظهر المشمش كعنصر غذائي قيم يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الحفاظ على صحة الكبد وكذلك تحسين وظائف الكلى السليمة، مع مراعاة الاعتدال في الاستهلاك والحذر الشديد في حالات الأمراض الكلوية المزمنة.