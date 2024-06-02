انت الأن تتابع خبر "ستلقون حتفكم إلا من أراد له الله".. ليلى عبد اللطيف تحذر سكان هذه الدولة العربية من كارثة قاتلة في عيد الاضحى وتنهار بالبكاء! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية الأشهر عربياً، حدوث أحداث عصيبة في عدة دول عربية في عيد الأضحى القادم.

وقالت أنه من المتوقع حدوث اضطرابات أمنية وتفشي فيروسات ووباء شبيه بكورونا، وستكون عمان أولى المناطق المتأثرة بهذه الظواهر السلبية، مما قد يستدعي فرض حظر تجوال في مناطق معينة.

واشارت العرافة ليلى عبد اللطيف إلى احتمالية انتشار الفيروسات والأمراض في تلك الدول في عيد الأضحى المقبل، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية قبل حلول تلك الفترة.

وكشفت عن أن حالة القلق التى ظهرت خلال فترة كورونا ستعود من جديد بسبب ظهور الفيروس الجديد فى عمان وسيتم عودة الحظر والإجراءات الاحترازية التى عانى منها المجتمع.

ورغم إثارتها الجدل بتوقعاتها، إلا أن ليلى عبد اللطيف تجد متابعة كبيرة من قبل الجمهور، حيث يعتبر الكثيرون توقعاتها مجرد تخمينات. ومع ذلك، تستمر هذه التوقعات في إثارة الاهتمام والنقاش بين الجمهور، ما يبرز تأثيرها الملحوظ على الرأي العام، بغض النظر عن مدى دقتها.