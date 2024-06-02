انت الأن تتابع خبر ميشال حايك يسكب دموع الخوف على الهواء ويحذر من أيام سوداء قادمة والمفاجأة الكبرى ما سيحدث في مصر "أم الدنيا" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني ميشال حايك، المعروف بخبرته الطويلة في مجال التنجيم منذ العام 1985، بوقوع سلسلة من الأحداث الاستثنائية في مصر التي ستلفت انتباه العالم وتتصدر العناوين الإعلامية العربية والدولية.

وأضاف حايك أن الأهرامات الشهيرة بالجيزة ستكون مسرحًا لظهور ظواهر غامضة مثل أضواء وأجسام تظهر فجأة وتختفي بطريقة مبهرة للعلماء ومُحيرة للمراقبين.

كما أشار إلى أن تمثال أبو الهول سيكون له دور بارز في هذه الأحداث، مؤكدًا على أن مدينة شرم الشيخ ستنتعش مجددًا وستتغلب على التحديات التي تواجهها. وتابع حايك أنه من المتوقع حدوث أزمة مالية تتمثل في سحب كبير للأموال من البنوك المصرية يتبعه إفلاس، وهو أمر كان يُعتقد سابقًا أنه من المستحيل أن يحدث.

ونبه الفلكي المشهور على وجود مخططات خبيثة لسرقة قطع أثرية مصرية نادرة وذات قيمة لا تُقدر بثمن. واختتم بأن بعض الناس قد أطلقوا عليه لقب "نوستراداموس العرب" نظرًا لدقة توقعاته السابقة التي تحققت بشكل متكرر على مر السنوات.