انت الأن تتابع خبر فاكهه مصرية رخيصة مهملة تتحول إلى معجزة إذا نقعتها بالحليب .. تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول وتساهم في إنقاص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض أحدث التقارير الصحية التي نشرتها مصادر متعددة مثل "Healthline" الفوائد الصحية لتناول مشروب الحليب بإضافة التين المجفف، مشيراً إلى أن هذا المزيج يعد مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A، C، E وK بالإضافة إلى الألياف والمعادن الضرورية كالمغنيسيم، الكالسيوم، البوتاسيوم والنحاس. يؤكد خبراء الصحة أن التين المجفف يحتفظ بتركيزات أعلى من المعادن ومضادات الأكسدة مقارنةً بالتين الطازج.

ويُشار إلى أن 100 جرام من التين المجفف يحتوي على ما يقرب من 9.8 جرام من الألياف الغذائية، بينما يحتوي التين الطازج على 2.9 جرام فقط، وكذلك يزيد البروتين في التين المجفف إلى 3.3 جرام مقارنة بـ0.75 جرام في الطازج.

لإعداد مشروب الحليب والتين المجفف في المنزل، يُوصى بغلي كوب من الحليب وإضافة ثلاث حبات من التين المجفف مع 2-3 حبات من الزعفران، ولتخفيف المشروب يمكن نقع التين في ماء دافئ قبل الغلي بالحليب. في حال عدم تحمل اللاكتوز، ينصح باستخدام بدائل الحليب النباتية. ومع ذلك، يجب الحذر لمرضى السكري نظرًا لارتفاع مستويات السكروز في التين المجفف.

تشير الدراسات إلى أن تناول هذا المشروب قبل النوم قد يساهم في تعزيز المناعة، صحة العظام والأسنان، بالإضافة إلى تحسين الهضم وتقليل التهابات وآلام المفاصل والعضلات. كما يعمل الدمج بين الحليب والتين المجفف على تعزيز النوم لاحتوائهما على التربتوفان والميلاتونين، اللذان يساعدان في إنتاج السيروتونين.

في نهاية المطاف، يبدو أن مشروب الحليب بالتين المجفف يقدم فوائد صحية متعددة، خاصة في فصل الشتاء حيث يحتاج الجسم لتعزيز مناعته ضد الأمراض الموسمية. يُنصح دائماً باستشارة الأخصائيين الصحيين قبل إدخال أي تغيير جذري على النظام الغذائي، خصوصاً لمن يعانون من حالات صحية حساسة كالسكري.