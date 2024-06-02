انت الأن تتابع خبر شهر يونيو لن يمر مرور الكرام.. ليلى عبد اللطيف تطلق صفارة الانذار وتحذر هذا ما سيحدث في مصر وتحدد بالزمان والمكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية التي تعرف بتنبؤاتها المثيرة للجدل، من أن مصر قد تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة في يونيو الجاري، مما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد.

وتوقعت سيدة الفلك الشهيرة تعرض مصر منخفض جوي عنيف ينتج عنه أمطار طوفانية غزيرة وسيول ستغرق القاهرة والاسكندرية والمدن الكبرى.

وزعمت ليلى عبد اللطيف أن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة على حد تعبيرها.

ونوهت ليلى عبد اللطيف إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية فورية لتفادي هذا الدمار المحتمل.

وتعد تنبؤات عبد اللطيف موضع متابعة شديدة من الرأي العام العربي، وخصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداولها ومناقشتها بكثافة. كثير من هذه التوقعات شهد تحققها فعلاً في الماضي، مما يجعلها محط أنظار وتجدد الاهتمام بتوقعاتها خاصة التي تتعلق بأحداث قد تؤثر على مصر.