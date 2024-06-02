انت الأن تتابع خبر متفركش في الفواتير.. زر بسيط في ريموت التكييف يقلل فاتورة الكهرباء للنصف ياريتني عرفته من زمان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم خبراء فنيون حلًا سحريًا للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث يعاني العديد من الأشخاص من تضاعف فاتورتهم بسبب استخدام التكييف المستمر خلال فصل الصيف الحار. لذلك، يأتي هذا الحل كخبر سار لمن يرغبون في تخفيض النفقات دون التضحية بالراحة، عبر الضغط المباشر على زر خاص في ريموت التكييف.
وبحسب توجيهات الخبراء
- يمكن استعمال زر "mode" الموجود على الريموت لتعديل وضع التكييف إلى الوضع "dry"، الذي يساعد على امتصاص الرطوبة من الغرفة. هذا الأسلوب لا يقلل من استهلاك الكهرباء فحسب، بل يحسن أداء الجهاز أيضًا. يُنصح كذلك بضبط درجة الحرارة على 25 درجة مئوية لتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
- لضمان التخفيض المستمر في الفاتورة، تقدم الإرشادات سلسلة من التوصيات التي تشمل تشغيل التكييف خلال الأوقات الأكثر حرارة فقط والاستفادة من الهواء الطبيعي بفتح النوافذ. كما يُنصح بتشغيل الجهاز لمدة نصف ساعة فقط ثم إيقافه، مما يساعد في الحفاظ على جو معتدل داخل المنزل دون استهلاك مفرط للكهرباء.
- تأتي هذه النصائح في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من الأسر بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة، ما يجعل من هذه الحيل البسيطة وسيلة فعالة للتحكم في النفقات وضمان استمرار التمتع ببيئة منزلية مريحة.