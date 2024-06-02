طريقة عمل كحك العيد الدايب بمكونات بسيطة وطعم أحلى من بتاعت الحلواني

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رياض - احمد صلاح - يحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك ويتمسكون بتقاليد صنع الكعك والمعمول، رغم ارتفاع تكاليفها لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل كحك العيد الدايب وطريقة عمل البيتيفور بمكونات متوفرة في منزلك.

طريقة عمل كحك العيد الدايب

المكونات:

كيلو دقيق.

2ونصف كوب سمن.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة.

2ملعقة كبيرة سمسم محمص.

1ملعقة كبيرة ريحة كحك.

سكر بودرة للتقديم بجانب الكحك.

فانيليا.

طريقة تحضير كحك العيد دايب :

اخلطي السكر البودر مع الفانيليا واتركيه جانباً.

ثم حضري إناء مناسب لوضع الدقيق.

ثم ضيفي ريحة الكحك مع الخلط.

ثم ضعي السمسم على وجه الدقيق.

ثم حضري إناء وضعيه على النار.

ثم ضعي السمن و يترك يسخن مع مراعاة عدم حرق السمن.

ثم خذّي ملعقة صغيرة من السمن.

وضعيه على الدقيق ويقلب بالملعقة كبيرة جيداً وتغطية الدقيق كله بالسمن.

ثم قومي بفرك الدقيق بالسمن.

ثم ضعي كوب ماء ثم ضعي بداخلها الخميرة ونصف ملعقة من السكر وتقلب بشكل جيد.

ثم ضعيها على الدقيق مع عجن الدقيق مرة أخري.

ثم انتظري لفترة تتراوح من 10 لـ 15 دقيقة.

ثم قومي بتشكيل الكحك ورصه في الصواني بعد الإنتهاء من كل الكمية يدخل الفرن .

طريقة عمل البيتيفور: المكونات:

كوب ونصف سمن البارد.

3ونصف كوب دقيق.

بيضة.

صفار بيضة.

فانيليا.

كوب ألا ربع سكر بودرة.

2ملعقة كاكاو خام.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

شوكولاتة خام للتزين.

مكسرات مفرومة.

مربي كريمي للصق.

طريقة تحضير البيتيفور: