انت الأن تتابع خبر يوم العيد سيكون حزيناً للغاية في مصر.. ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث في أم الدنيا وترعب المصريين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارعبت توقعات سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور المصري، خصوصا بعدما قالت أن النهاية اقتربت ويوم العيد سيكون حزين للغاية.

وكشفت ليلى عبد اللطيف، في لقاء تلفزيوني عن أبرز توقعاتها لمصر في عيد الأضحى القادم.

وتنبأت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف كما يطلق عليها بـ "عيد حزين ليس مثل كل عيد في أم الدنيا" بحسب تعبيرها.

وتوقعت العرافة الشهيرة تطورات صادمة قرب الحدود المصرية في أيام عيد الأضحى وهو التوقع الذي صدم جمهورها ومتابعيها.