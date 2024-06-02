خسّت 50 كيلو خلال شهرين.. شيماء سيف تكشف عن حل سحري للتخلص من الكرش وخسارة الوزن بدون ريجيم

وأوضحت سيف أنها خسرت 20 كيلوغرام بشكل مفاجئ بعد العملية، ثم استمرت في خسارة 6 كيلوغرامات شهريًا، مشيرة إلى سعادتها البالغة بتحسن مظهرها وصحتها بعد العملية.

واضافة إلى ذلك، ذكرت سيف بعض التغييرات الإيجابية في حياتها بفضل العملية، بما في ذلك تحسن قدرتها على الصلاة بركوع بدلاً من استخدام الكرسي. وبينت أنها لا تهتم كثيرًا بردود الأفعال تجاه شكلها الخارجي الآن مقارنة بالماضي، مؤكدة أن ما يهمها حقًا هو صحتها وراحتها.

بالإضافة إلى تجربتها مع خسارة الوزن، تطرقت سيف إلى مشاريعها الفنية المستقبلية وبعض كواليس حياتها الشخصية التي كشفت عنها لأول مرة. وأشارت إلى رضاها الكامل وتقبلها لنفسها كما هي، لافتة إلى أنها تعيش حياتها بسعادة وبساطة، مما يدل على أهمية الصحة الداخلية والراحة النفسية قبل كل شيء.

ويذكر أن شيماء سيف قد شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور العربي، وتعتبر قصة تحولها مثيرة للإعجاب ومحفزة للكثيرين الذين يواجهون تحديات مماثلة في مجال الصحة والتغيير الشخصي.