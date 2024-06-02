انت الأن تتابع خبر خذوا حذركم والا ستلقون حتفكم.. ميشال حايك يحذر 3 أبراج من أيام عصيبة في شهر يونيو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتسائل الكثيرون عن ما يمكن أن يخبئه برجهم في عالم الفلك والأبراج خلال العام الحالي وهناك مواليد بعض الأبراج الذين يجب عليهم توخي الحذر في النصف الثاني من العام 2024، وفقًا لما أورده خبير الأبراج اللبناني ميشال حايك.

- برج الحمل:

يجب على مولود برج الحمل التحكم في انفعالاته وأفعاله مع شريك حياته، حتى لا يخسر علاقتهما.

- برج الثور:

يُنصح مواليده بتوخي الحذر بشأن نفقاتهم، حتى لا يتدهور وضعهم المالي.

- برج الأسد:

يجب على مواليده تجنب اتخاذ أي قرارات مصيرية في شهري مايو وأغسطس.

- برج العقرب:

في 22 يونيو، سيواجه مولود هذا البرج بعض المشكلات الصحية، بما في ذلك مشاكل في المعدة والسمنة وزيادة نسبة الكوليسترول الضار، لذا يجب الاهتمام جيدًا بصحتك.

- برج القوس:

سيواجه مواليده من 28 مايو - 27 يوليو، بعض الضغوطات في العمل، ومشكلات متعلقة بالصحة.

- برج الحوت: