انت الأن تتابع خبر "محدش يخرج من بيته"., ليلى عبد اللطيف تحذر المصريين من كارثة من السماء تقترب بسرعة البرق!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صدمت نبوءة جديدة للفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف السوشيال ميديا، حيث توقعت عبر صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب" كارثة طبيعية في مصر ستشغل العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه.
- وتوقعت العرافة الشهيرة تعرض مصر بمنخفض جوي عنيف ينتج عنه أمطار طوفانية غزيرة وسيول ستغرق المدن وقالت إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة.
من هي ليلى عبداللطيف؟
- ولدت العرافة ليلى عبد اللطيف في 17 يناير 1958 في بيروت، وهي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية مصرية ولُقّبت بـ"سيّدة التوقعات".
- وتقول ليلى عبداللطيف لا تتنبأ بالمستقبل وهي ليست عرافة، وإنما فقط تمتلك قوة الإلهام السادس بمعنى أنه ينمو مع الوقت فيتحول إلى واقع من 90% إلى 100%".
- وأصبحت العرافة اللبنانية اسما معروفا بين كبار السياسيين والاقتصاديين والفنانين من لبنان والدول العربية إلى جانب شركات عالمية بدأت البحث عن المشورة والتقت برؤساء دول وحكومات إضافة للعديد من الملوك الذين تنبأت لهم بأحداث كثيرة.