انت الأن تتابع خبر "محدش يخرج من بيته"., ليلى عبد اللطيف تحذر المصريين من كارثة من السماء تقترب بسرعة البرق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت نبوءة جديدة للفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف السوشيال ميديا، حيث توقعت عبر صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب" كارثة طبيعية في مصر ستشغل العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه.

وتوقعت العرافة الشهيرة تعرض مصر بمنخفض جوي عنيف ينتج عنه أمطار طوفانية غزيرة وسيول ستغرق المدن وقالت إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة.

من هي ليلى عبداللطيف؟