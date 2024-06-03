انت الأن تتابع خبر "يارتتي كنت عرفتها من زمان".. أفضل طريقة لإزالة الشمع من الأذن بدون ألم وفي 3 دقايق فقط.. وفر فلوس الدكتور!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتعرض العديد من الأشخاص لتراكم شمع “الأذن” بشكل غير طبيعي في الأذن، مما يتسبب في الشعور بالألم الشديد والصداع، ويحتاج الشخص إلى التوجه للدكتور المعالج حتى يخلصه من الشمع الزائد ولتنظيف أذنه بشكل صحيح ودقيق، وذلك لأن الأذن من الأعضاء الحساسة التي تتطلب دقة متناهية وخبرة عند التعامل معها، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى فقدان السمع، ولذلك يبحث بعض الأشخاص عن افضل طريقة لتنظيف الأذن من الشمع المتراكم في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة سهلة ودقيقة يمكن من خلالها تنظيف الأذن بطريقة صحيحة وآمنة.

كيفية تنظيف الاذن بالماء الساخن لإزالة الشمع

يمكن تنظيف الأذن باستخدام الماء الساخن لإزالة الشمع المتراكم بها بسهولة، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

أولًا، ينبغي عليك تسخين الماء قبل استخدامه ويجب أن تتراوح درجة حرارته من 37 حتى 40 درجة مئوية.

قم بتحضير سرنجة متوسطة في الحجم، ومن ثم قم بميل الوجه قليلا ثم قم بسحب كمية من الماء باستخدام السرنجة ويتم سكبها في الأذن برفق وتترك لمدة ثواني.

وبعد ذلك، يتم مسح الأذن بقطعة من القماش أو بقطنة لإزالة جميع الشمع الذي تم إذابته.كيفية استخدام زيت الزيتون لتنظيف الأذن من الشمع

كما يمكنك استخدام زيت الزيتون لتنظيف الأذن من الشمع المتراكم وذلك من خلال القيام بما يلي:

في البداية، قم بتسخين كمية قليلة من الزيت ووضعها في قطارة حتى يسهل الاستخدام.

ومن ثم،