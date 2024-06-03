5 أبراج الأكثر حظا في أول ايام عيد الأضحى.. ملكة الفلك العبقرية عبير فؤاد تكشف عنهم.. هل أنت من بينهم؟!

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رياض - احمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتسائل الكثير من من الأشخاص عن توقعات الأبراج وعما ينتظرهم في أيام العيد وكشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، عن توقعاتها للأبراج خلال أيام العيد.

وتوقعت خبيرة الأبراج أن يكون أول يومين في عيد الأضحى أيام الحظ والسعادة لكل من أبراج الثور، العذراء، الجدي، السرطان، الحوت، أي يوم الاحد والاثنين حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وبحسب الفلكية المصرية فإن الأبراج الهوائية المتمثلة في برج الميزان، والجوزاء، والدلو، هي الأكثر حظًا في أيام العيد، بالنصف الثاني منه: «بداية من ثاني أيام العيد ينتقل القمر إلى الجوزاء، ما يمنح الأبراج الهوائية حظا أكبر، خاصًة في الفترة الثانية من العيد، أي إذا انقسم العيد إلى يوم ونصف ويوم ونصف آخر، تكمن سعادة الأبراج الهوائية في النصف الآخر، ما سيجعلهم في حالة من حسن التصرف، بجانب تحسين العلاقات مع من حولهم، بالإضافة إلى الاستمتاع بوقتهم على أكمل وجه، ويشاركهم هذا الحظ الوفير في ذلك الوقت برج الحمل، وبرج الأسد».