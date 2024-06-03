انت الأن تتابع خبر اشتروا ماء وطعام وبطاريات للأنوار.. ليلى عبد اللطيف تفجع مصر والسعودية بهذه التوقعات..والارصاد تؤكد توقعاتها!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت ليلى عبد اللطيف، خلال سلسلة توقعاتها للعام 2024 سلسلة من التطورات والأحداث والتحولات السياسية والأمنية الهامة سيشهدها الوطن العربي، بالأخص فلسطين ولبنان، فيما يلي أهم توقعات ليلي عبد اللطيف للعام 2024

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 السعودية

توقعت ليلى عبد اللطيف وجود شخصية عربية محبوبة ومرموقة تكون من بين المرشحين الرئيسيين لجائزة نوبل للسلام في عام 2024، من خلال تحقيق إنجاز عربي كبير يسهم في بداية مرحلة السلام وبوجود موقف عربي موحد. وترى أن ولي العهد السعودي قد يكون لديه فرصة حصول على هذه الجائزة، وأن السودان سيكون مدخلاً لهذه المبادرة.

كما أشارت أيضاً إلى وجود إنجاز رياضي كبير يتم تحقيقه في المملكة العربية السعودية في مباراة بين فريقي الهلال والنصر. ومن المتوقع أن نشهد نصراً رياضياً مهماً في هذا السياق.

وأشارت توقعات ليلى عبد اللطيف إلى وجود فرص كبيرة لتحقيق إنجازات ملموسة ومبهرة في المملكة العربية السعودية، سواء في المجال السياسي والدبلوماسي أو في المجال الرياضي، مما يعزز التفاؤل والتطلعات للمستقبل.

توقعات ليلى عبد اللطيف فلسطين

توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث تطورات مهمة في فلسطين. أشارت إلى أن قضية تحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين ستشهد مفاجآت غير متوقعة، حيث ستفرض حركة حماس شروطها على الأرض، وقد يحدث انسحاب مفاجئ لبعض الضباط والجنود الإسرائيليين من معركة غزة.

وأضافت أن إسرائيل ستمر بأكبر انقلاب شعبي وسياسي في تاريخها، كما ستواجه أيضاً أكبر فشل عسكري في تاريخها من خلال ثلاث حروب حاسمة، بما في ذلك حرب غزة. بالإضافة إلى ذلك، توقعت ليلى عبد اللطيف لقاءً تاريخياً بين السيد حسن نصر الله وقيادة عربية خليجية بارزة، ومن الممكن أن يتم اللقاء في إحدى الدولة الإسلامية البارزة.

وقالت إن قضية تحرير الأسرى وتطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستكون مفاجئة للجميع، وستؤثر على الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة.