انت الأن تتابع خبر عشبة من الجنة تفتت الحصوات وتخفض السكر التراكمي وتنظف الكبد من السموم وتعزز وظائف الكلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هي عشبة مهملة موجودة في كل مطبخ تتميز برائحتها القوية وتعتبر أحد التوابل الشهيرة التي تستخدم في إعداد الأطباق الشهية بمختلف بلدان العالم، لما تتميز به من رائحة عطرية ذكية ومذاق شهي وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى.

وتحتوي بذور الكبزرة المجففة على زيت عطري يستخدم كمنكه أو كدواء

وتستخدم البذور نفسها كتوابل تشبه الكمون والكراوية وتستخدم بذورها لإضافة نكهة للعديد من الأطعمة ولها فوائد صحية عديدة.

​​​​​ المعني بالشؤون الصحية، فإن "الكزبرة" التي لا يخلو أي مطبخ منها، من النباتات العشبية التي "تكنس" السموم خارج الجسم، فتقيه من العديد من الأمراض.

فالكزبرة تساعد في تنقية كل من الكبد والكلى والبنكرياس.

. فهي تساعد في تنقية الكبد من الدهون وتعزز وظائف الكلى وتمنع تكون الحصوات الكلوية وتحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم.

فهذا النبات العشبي له فوائد لا تعد ولا تحصى، فهو غني بالمعادن التي تساعد في تنقية الجسم من السموم، كما أنه يجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم ويقوم بتنقية الأعضاء الداخلية والأنسجة.

وهناك عدة طرق لتحقيق الاستفادة العظمى من الكزبرة.. ومنها:

مياه الكزبرة

فهذه ربما تعد من أسهل الطرق لتناول الكزبرة. فيمكن غلي حزمة من الكزبرة الطازجة في 2 كوب من الماء النقي لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتصفيتها داخل زجاجة، ونشرب الماء بارداً على مدار اليوم. ونقوم بتكرار ذلك لعدة أيام، وسنلاحظ الفرق الكبير في صحة الجسم. فهذا الشراب فعال لصحة الكلى.

حساء الكزبرة والليمون