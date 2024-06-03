"سر خفي يُزهر في غرفة النوم: القرنفل والكمون يحملان مفتاح البهجة الزوجية... اكتشفي وصفة فريدة تجذب الشريك بسحر لا يُقاوم!"

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رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من النساء عن الطرق التي يتم من خلالها تقوية الشعر وتطويله والتخلص من القشرة وإنبات الفراغات وكان الحل في وصفة الكمون مع القرنفل، فتعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة التي تساعد على تطويل الشعر وتغذيته، حيث يحتوي القرنفل على مضادات أكسدة مفيدة للبشرة إلى جانب أن الكمون يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة ويساعد على تغذية الشعر وتقويته وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال المقال التالي.

كريم التطويل بالكمون والقرنفل

تتكون من مكونات منزلية سهلة وبسيطة توجد في داخل كل منزل وهي.

معلقة من مطحون القرنفل.

معلقة من مطحون الكمون.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من زيت القرنفل.

2 معلقة من زيت السمسم .

معلقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

حضري وعاء وضعي به المكونات الجافة من القرنفل والكمون قلبيها جيدا.

قومي بعد ذلك بإضافة الزيوت الطبيعية عليها مع التقليب المستمر.

ثم بعد ذلك قومي بوضع الخليط على الشعر.

اتركيه لمدة ساعة.

ثم قومي بعد ذلك بغسله وسوف تلاحظي مدى تطويل الشعر وإنبات الفراغات من أول استخدام للوصفة.

الوصفة الثانية لتطويل الشعر

تتكون تلك الوصفة من عدة زيوت طبيعية توجد داخل كل منزل ونوضحها لكم من خلال التالي.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من زيت بذر الجزر.

معلقة من زيت السمسم .

طريقة الاستخدام:

أحضري وعاء ضعي به المكونات.

قلبيها بشكل جيد.

قومي بوضع الخليط على الشعر ودلكي به فروة الشعر بشكل جيد.

لفي الشعر واتركيه حتى صباح اليوم التالي.

أغسليه وسوف تلاحظي مدى تطويل الشعر والتخلص من التساقط وإملاء الفراغات من أول استخدام.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

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