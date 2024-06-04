انت الأن تتابع خبر عندك كنز في بيتك وانت متعرفش وصفة قشر الموز للحصول على وجهناصع البياض.. هتنبهري من النتيجة ومش هترميه تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقوم الناس غالبا برمي قشور الموز بعد تناوله، لكن ينبغي عليك من الآن فصاعدا الاحتفاظ بها ووضعها في البرطمان، يعد قشر الموز ثروة قيمة تفوق الذهب، والأحجار الكريمة حسب توصيات أشهر العطارين وخبراء التجميل الذين يفضلون استخدام المواد الطبيعية الصحية، لذا، لن تقدمي بعد اليوم على التخلص من قشور الموز، إذ أن الاحتفاظ بها واستعمالها بالشكل الصحيح يسهم في علاج الشعر والبشرة ومنحهما النضارة والإشراق، وسوف تشهدين نتائج مبهرة تجعلك تأسفين لعدم استخدام هذه الوصفة في وقت مبك.

مكونات وصفة قشر الموز

في التالي شرح لعناصر وصفة تستخدم قشور الموز في برطمان للعناية بالجلد والشعر كما يأتي:

قشور موز.

برطمان.

مياه دافئة.

معلقة من أكليل الجبل.

معلقة من الروز ماري.

معلقة من أوراق الغار.

زيت زيتون.طريقة وصفة قشر الموز

سوف نقدم لكم من خلال بوابتنا الإلكترونية، شرحا مفصلا عن كيفية إعداد وصفة باستخدام قشر الموز، والتفاصيل كما يلي: