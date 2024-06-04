انت الأن تتابع خبر اموال تنهمر عليهم كالمطر وثراء موحش .. هذه الأبراج ستفتح لهم طاقة القدر ويودعون الفقر في عيد الأضحى.. هل ستكون من بينهم؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أخبار سارة تنتظر مواليد أربعة أبراج خلال شهر رمضان، وفقًا لعلم الفلك والأبراج، وفي السطور التالية نستعرض الأبراج الأكثر حظًا خلال عيد الأضحى.
برج الحمل
- يعد برج الحمل من أكثر الأبراج المحظوظة هذا العام، ويتمتع برج الحمل الفترة المقبلة بالأستقرار المادي، وسيشهد برج الحمل خلال عيد الأضحى فترة من الاستقرار الأسري.
برج القوس
- سيتمتع برج القوس بتحسن في الأوضاع المالية، ويستطيع تقوية علاقته بشريك حياته خلال الفترة المقبلة.
برج الجوزاء
- سيحظى برج الجوزاء بتحسنات على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة، ويستقبل برج الجوزاء عيد الأضحى بصحة جيدة.
برج العقرب
- بعد معاناته من الضغوطات، يعد برج العقرب من الأبراج الأكثر حظًا على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة.