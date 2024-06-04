انت الأن تتابع خبر "نبوءات ليلى عبد اللطيف تثير القلق: توصيات بتخزين المواد الأساسية تمهيداً لأحداث داهمة في مصر والسعودية... الأرصاد الجوية تعزز تنبؤاتها بمطابقتها للأدلة!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت ليلى عبد اللطيف، خلال سلسلة توقعاتها للعام 2024 سلسلة من التطورات والأحداث والتحولات السياسية والأمنية الهامة سيشهدها الوطن العربي، بالأخص فلس..طين ولبنان، فيما يلي أهم توقعات ليلي عبد اللطيف للعام 2024

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 السعودية

توقعت ليلى عبد اللطيف وجود شخصية عربية محبوبة ومرموقة تكون من بين المرشحين الرئيسيين لجائزة نوبل للسلام في عام 2024، من خلال تحقيق إنجاز عربي كبير يسهم في بداية مرحلة السلام وبوجود موقف عربي موحد. وترى أن ولي العهد السعودي قد يكون لديه فرصة حصول على هذه الجائزة، وأن السودان سيكون مدخلاً لهذه المبادرة.

كما أشارت أيضاً إلى وجود إنجاز رياضي كبير يتم تحقيقه في المملكة العربية السعودية في مباراة بين فريقي الهلال والنصر. ومن المتوقع أن نشهد نصراً رياضياً مهماً في هذا السياق.

وأشارت توقعات ليلى عبد اللطيف إلى وجود فرص كبيرة لتحقيق إنجازات ملموسة ومبهرة في المملكة العربية السعودية، سواء في المجال السياسي والدبلوماسي أو في المجال الرياضي، مما يعزز التفاؤل والتطلعات للمستقبل.

توقعات ليلى عبد اللطيف فلس...طين