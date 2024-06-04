«انسى الشيخوخه للأبد».. هذه العشبة الرهيبة تمنحك الشباب الدائم بدون ما تدفعي كتير.. جربيها الآن ولا تترددي

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رياض - احمد صلاح - تُعد بذور الكتان من الأصناف القديمة التي كانت معروفة بزراعتها في تاريخ الزراعة البشري. وتُعرف علميًا باسم لينوم يوزيتاتيسيموم، حيث هذه البذور تتبع لفصيلة الكتان وتنمو كنبات عشبي ويرجح أن أولى مرات زراعتها كانت في مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط، كما تتميز بذور الكتان بقيمتها الغذائية الممتازة وفوائدها المتعددة للصحة وأصبحت مكونًا أساسيًا في النظم الغذائية لكثير من الأشخاص اليوم، لذلك يمكن تناولها إما مطحونة أو كبذور كاملة، وتُستخدم لإثراء الأطعمة المختلفة بقيمها الغذائية.

فوائد بذور الكتان

تزخر بذور الكتان بعناصر غذائية متعددة لها فوائد صحية كبيرة، وهي كذلك مستخدمة في تحسين العناية بالجلد، حيث:كذلك تضم بذور الكتان الأحماض الدهنية الأساسية التي تعمل على ترميم البشرة وتحسين مرونتها.تحتوي بذور الكتان على تركيبة غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة كمثال، هي غنية بفيتامين E الذي يقوم بوظيفة تغذية البشرة وحمايتها من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

كذلك تضم بذور الكتان الأحماض الدهنية الأساسية التي تعمل على ترميم البشرة وتحسين مرونتها.مكونات تحضير ماسك بذور الكتان

بإمكانك تحضير ماسك للوجه مستعينًا بها وبمكونات إضافية على النحو التالي:

معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

معلقة صغيرة من العسل الطبيعي.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز النقي.

طريقة تحضير ماسك بذور الكتان

لتحضير الماسك،