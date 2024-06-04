انت الأن تتابع خبر اختراع بسيط اعاد الأمل للطلع والفراغات.. ضعيها علي الشامبو لتطويل شعرك بسرعة هيوصل لكعب رجلك وهتوقف التساقط وتنمو الفراغات من الاخر مذهلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تظهر مشاكل الشعر بكثرة عند الإفراط في استخدام المنتجات التي تحتوي على المواد الكيماوية التي تعمل على ظهور تجاعيد الشعر وتتلف الجذور وتعمل على تساقطه وهيشانه وتقصفه، لهذا تبحث العديد من السيدات عن مواد طبيعية لا تضر الشعر وتعالجه من جميع المشاكل، وهناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن وضعها على الشامبو المتوفر في المنزل تعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ وتقضي على تساقط الشعر وتزيد من نموه تملأ فراغات فروة الرأس، وهذه المكونات سوف نوضحها لكم في السطور التالية.
- اختراع.. ضعيها علي الشامبو لتطويل شعرك بسرعة هيوصل لكعب رجلك وهتوقف التساقط وتنمو الفراغات من الاخر مذهلة
ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر
- يمكن استخدام خليط مميز يعمل على حل مشاكل الشعر ويزيد من طوله وكثافته وهذا الخليط مكونات متوفرة في كل منزل وهي اقتصادية وغير مكلفة على الإطلاق وهذه المكونات هي كالآتي:-
- أربع ملاعق من الكركم المطحون.
- ملعقتين من الشامبو المتوفر في المنزل.
- أربع ملاعق من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.
- عبوة لتر من الشامبو.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع مسحوق الكركم في وعاء عميق ثم نضع عليه الحليب السائل والعسل والشامبو ونخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس ونحصل علي خليط سائل بدون تكتلات.
- ثم نقوم بإضافة هذا الخليط على عبوة الشامبو المتوفرة في المنزل وترج عبوة الشامبو جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- ثم نترك عبوة الشامبو لمدة يوم بدون استخدام حتى تتفاعل جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نغسل الشعر جيدا ونضع عليه كمية قليلة من خليط الشامبو ونوزع هذا الخليط على جميع أجزاء الشعر من فروة الرأس وحتى الأطراف.
- نترك هذا الخليط على شعر لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يفصل الشعر بالبلسم.
- ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر وتكرر هذه العملية مرتين أو ثلاثة في الأسبوع والمواظبة عليها لعلاج تلف الشعر وزيادة طوله