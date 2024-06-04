اختراع بسيط اعاد الأمل للطلع والفراغات.. ضعيها علي الشامبو لتطويل شعرك بسرعة هيوصل لكعب رجلك وهتوقف التساقط وتنمو الفراغات من الاخر مذهلة

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رياض - احمد صلاح - تظهر مشاكل الشعر بكثرة عند الإفراط في استخدام المنتجات التي تحتوي على المواد الكيماوية التي تعمل على ظهور تجاعيد الشعر وتتلف الجذور وتعمل على تساقطه وهيشانه وتقصفه، لهذا تبحث العديد من السيدات عن مواد طبيعية لا تضر الشعر وتعالجه من جميع المشاكل، وهناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن وضعها على الشامبو المتوفر في المنزل تعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ وتقضي على تساقط الشعر وتزيد من نموه تملأ فراغات فروة الرأس، وهذه المكونات سوف نوضحها لكم في السطور التالية.

اختراع.. ضعيها علي الشامبو لتطويل شعرك بسرعة هيوصل لكعب رجلك وهتوقف التساقط وتنمو الفراغات من الاخر مذهلة

ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر

يمكن استخدام خليط مميز يعمل على حل مشاكل الشعر ويزيد من طوله وكثافته وهذا الخليط مكونات متوفرة في كل منزل وهي اقتصادية وغير مكلفة على الإطلاق وهذه المكونات هي كالآتي:-

أربع ملاعق من الكركم المطحون.

ملعقتين من الشامبو المتوفر في المنزل.

أربع ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

عبوة لتر من الشامبو.

طريقة التحضير