"كشف مثير من منى الشاذلي: عشبة المطبخ العادية بقدرات استثنائية تدمر الكرش وتحلل الدهون... وكل هذا بدون اتباع رجيم!"

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رياض - احمد صلاح - كشفت الإعلامية المصرية من الشاذلي حل سحري لإنقاص الوزن الزائد بدون حمية أو ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت عشبة الزنجبيل والتي تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الدهون في الجسم وتمكنت من فقدان وزنها الغير مرغوب خلال أسابيع قليلة.

وتعمل المركبات التي توجد في الزنجبيل على تحفيز العديد من الأنشطة البيولوجية في الجسم والتي لها تأثير مضاد للسمنة، مما يساهم في تحفيز عملية الهضم بشكل أسرع وتسريع حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يساعد في فقدان الوزن، ووقع إجراء معظم الأبحاث حول فوائده لفقدان الوزن في نماذج حيوانية، بينما اقتصرت الأبحاث على البشر في الغالب، على دراسات صغيرة للغاية.

إليك ما يقوله البحث حول مدى فعالية الزنجبيل في إنقاص الوزن والحفاظ عليه، والعمليات الأيضية الأخرى المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

1. يساعد على الشبع

في دراسة صغيرة عام 2012، تناول 10 رجال 2غ من مسحوق الزنجبيل المجفف المذاب في الماء الساخن بعد تناول وجبة الإفطار. وأظهرت النتائج أن المشاركين شعروا بالشبع لفترة أطول بعد أن تناولوا مشروب الزنجبيل.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما تناول المشاركون مشروب الزنجبيل، سجلوا زيادة في حرق السعرات الحرارية بمقدار 43 سعرة حرارية بعد الوجبة مقارنة بالمشروب المائي فقط.

ومع ذلك، فإن هذا البحث محدود لأنه كان تجربة محدودة، حيث حدثت القياسات بعد تناول مشروب زنجبيل واحد فقط، على عكس الدراسة طويلة الأمد.

وتقول ماري بيير سانت أونغ، باحثة التغذية في جامعة كولومبيا والمؤلفة المشاركة لهذه الدراسة، إن هذه النتائج تشير إلى أن الزنجبيل قد يكون له تأثير على قدرة الشخص على إنقاص الوزن.

2. قد يساعد في حرق الدهون

أعطت دراسة صغيرة أجريت عام 2019 في كوريا الجنوبية 80 شخصا يعانون من السمنة المفرطة مستخلص الزنجبيل الإيثانولي على البخار، وهو غني بشكل أكبر بـShogaol من الزنجبيل العادي، أو دواء وهمي لمعرفة ما إذا كان الزنجبيل يساعد في تقليل دهون الجسم.

وعلى الرغم من أنه وقع إخبار كلتا المجموعتين باتباع نظامها الغذائي النموذجي، وجدت الدراسة أن المجموعة التي تناولت مستخلص الزنجبيل فقدت دهونا أكثر من المجموعة الضابطة.

ويشير هذا إلى أن مكمل الزنجبيل قد يسهل فقدان الوزن حتى من دون تغييرات غذائية أخرى.

3. قد يقلل من إفراز الإنسولين

أظهرت مراجعة أجريت عام 2018 أن الزنجبيل لم يكن له أي تأثير على مستويات الإنسولين ولكنه قلل من مقاومة الإنسولين، والذي يمكن أن يكون عاملا في تخفيف أعراض مرض السكري من النوع الثاني.

وهناك أيضا دليل على أن الحفاظ على فقدان الوزن مرتبط بتحسين حساسية الإنسولين.

4. قد يساعد في إدارة الوزن