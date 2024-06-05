انت الأن تتابع خبر تنبؤات مقلقة من ليلى عبد اللطيف: تعلن عن كارثة ضخمة قد تلوح في أفق مصر، ناتجة عن حدث مأساوي يتركز عند أهرامات الجيزة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت معدلات البحث عن ليلى عبد اللطيف على محرك جوجل الشهير، وأبرزت التوقعات المستقبلية الخاصة بها والتي تخص مصر. وقد توقعت ليلى عبد اللطيف بعض الأمور التي تخص مستقبل مصر في 2024، وتصدرت التريند من جديد.

وفي تصريحاتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، توقعت ليلى عبد اللطيف أن الأنظار ستتجه إلى نهر النيل في مصر بسبب حدث محزن قرب اهرامات الجيزة.

ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة تنبأت بحدوث عاصفة غير مسبوقة تضرب مصر ينتج عنها سيول ضخمة تؤدي إلى انهيار سدود وجرف مبان على حد زعمها.

وقالت إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة.

ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.

وكما تنبأت بانخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة في مصر.

وفيما يخص الشأن العالمي، توقعت إعلان حالة طوارئ قصوى في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بسبب كوارث طبیعیة، إضافة إلى بروز حروب أهلیة في أميركی نظر.

ولكن ليلی عبداللطیف أكدت أن توقعاتھا قابلة للخطأ