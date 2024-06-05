انت الأن تتابع خبر اعتبروني أمكم وصدقوني هذه المرة ستكون الحاسمة.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة جديدة والجمهور مصدوم ماسيحدث في يونيو من خسائر بشرية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف أن على الجميع الاستماع لنصيحتها، وتصديقها هذه المرة، حتى لو بلغ الأمر اعتبارها أم الجميع.ليلى عبد اللطيف أكدت انها تخاف على جميع المواطنين في الجانب العربي والغربي، ولاتريد حدوث أي كارثة، وعلى الجمهور الحذر.

وأطلقت توقعات صادمة وحذرت من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وقالت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.