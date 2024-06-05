انت الأن تتابع خبر نيولوك العيد جاي .. بحبة كوسة هتعملي أقوى خلطة كيراتين طبيعي في الدنيا لفرد الشعر بدون كمياويات ضارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر فكرة فرد الشعر بالكوسة غريبة بالنسبة للكثيرين، ولكنها تعد أقوى خلطة كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه مهما كان خشن ومجعد، حيث تخشى أغلب السيدات والفتيات استخدام الكيراتين الصناعي أو البروتين، وذلك لأنه يسبب أضرار كبيرة وتساقط شديد للشعر، لذلك فإن الكوسة اختيار مناسب لهم للحصول على شعر ناعم ومفرود.طريقة فرد الشعر بالكوسة

تعتبر طريقة فرد الشعر بالكوسة من أبسط وأقوى الطرق الطبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد، كما أنها تضفي النعومة واللمعان على الشعر، وذلك من خلال ما يلي:

المكونات