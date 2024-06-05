انت الأن تتابع خبر نيولوك العيد جاي .. بحبة كوسة هتعملي أقوى خلطة كيراتين طبيعي في الدنيا لفرد الشعر بدون كمياويات ضارة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر فكرة فرد الشعر بالكوسة غريبة بالنسبة للكثيرين، ولكنها تعد أقوى خلطة كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه مهما كان خشن ومجعد، حيث تخشى أغلب السيدات والفتيات استخدام الكيراتين الصناعي أو البروتين، وذلك لأنه يسبب أضرار كبيرة وتساقط شديد للشعر، لذلك فإن الكوسة اختيار مناسب لهم للحصول على شعر ناعم ومفرود.طريقة فرد الشعر بالكوسة
تعتبر طريقة فرد الشعر بالكوسة من أبسط وأقوى الطرق الطبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد، كما أنها تضفي النعومة واللمعان على الشعر، وذلك من خلال ما يلي:
المكونات
- عدد 2 ثمرة من الكوسة.
- ملعقة كبيرة من كريم ترطيب الشعر.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة صغيرة من زيت الجرجير.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- أقوى خلطة كيراتين طبيعي
- نغسل ثمرات الكوسة جيدًا، ثم نقطها لشرائح، وتوضع في ووعاء صغير به ماء، وترفع على النار حتى يتم نضجها تمامًا.
- تصفى الكوسة من الماء وتنقل في طبق، ويتم هرسها حتى تعطي قوام ناعم.
- يتم إضافة كمية زيت الخروع، وزيت اللوز، وزيت الجرجير مع تقليبهم جيدًا.
- إضافة ملعقة كريم الترطيب، والنشا إلى الخليط، ومزج كل المكونات معًا.
- يمكن وضع الخليط في الخلاط الكهربائي ليصبح ناعم وخالي من التكتلات.
- اتركي المزيج في الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
- اغسلي شعرك للتخلص من أي زيوت أو كريمات موجود به، واتركيه حتى يجف قبل وضع الوصفة.
- ابدئي بتسريح شعرك جيدًا، والتخلص من التشابك تمامًا.
- خذي كمية من الخليط على يدك، وقومي بتوزيعها على كل خصل الشعر.
- اتركي ماسك الكوسة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.
- احرصي على تكرار وصفة فرد الشعر مرتان كل أسبوع على الأقل، وسوف يتحول شعرك ويصبح لامع وناعم.
- قدمنا لكم طريقة فرد الشعر بالكوسة من دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل، أو استخدام المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتسبب تساقطه وتقصفه