انت الأن تتابع خبر طاقات جديدة تلوح في الأفق: ماغي فرح تكشف الأبراج التي ستشهد تحولات مصيرية بدءًا من الساعات المقبلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت خبيرة الابراج ماغي فرح بعض الأمور التي تخص مستقبل الأبراج الاثنا عشر، وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز توقعات ماغي فرح لعام 2024.

توقعات ماغي فرح لبرج الأسد

وبالنسبة لتوقعات ماغي فرح الخاصة ببرج الأسد فقد توقعت أن يكون عام 2024 بالنسبة لبرج الأسد عاماً جيدًا للثروة المالية، مع فرص لزيادة الدخل والحصول على مكافآت مالية كبيرة وتعتبر ماغي أن عام 2024 ممتاز في معظم أيامه لمواليد برج الأسد الذين سيجنون رزق وفير وأموال طائلة.

نستعرض توقعات الأبراج 2024 ماغي فرح، وهي عالمة الأبراج اللبنانية التي تحظى بشهرة كبيرة حول العالم العربي، وتؤكد ماغي أن عام 2024 سيشهد عصر الدلو الذي يؤثر إيجابا على أربعة أبراج فلكية وهم، برج الثور، برج الأسد، برج العقرب، وأخيرا برج الدلو، حيث تشكل هذه الأبراج الأربعة نقاطا على هيئة مربع متصل ببعضه البعض.

ونوهت ماغي فرح في إحدى حلقاتها ببرنامج "بودكاست ع الجديد" أن هذه الأبراج الأربعة ستشهد تغييرا وانقلابات عديدة في حياتهم خلال سنة 2024، كما قالت إن هناك أبراجا أخرى سترتاح من تأثير كوكب بلوتون، وهم برج الجدي، وبرج الميزان، وبرج الحمل، وبرج السړطان، وسيلاحظ مواليد هذه الأبراج بعض الارتياح من معاكسات بلوتون في أبراجهم

الأبراج المستفيدة من عصر الدلو

واستكمالا لتوضيح توقعات الأبراج 2024 ماغي فرح، فقد أكدت ماغي أن برج الجوزاء وبرج الميزان من الأبراج المستفيدة من دخول عصر الدلو، وسيلاحظ مواليد برج الأسد ومواليد برج العقرب الكثير من التحديات في عام 2024 ولكنهم سيتخطون جميع العقبات بنجاح وهم منتصرين

وجاءت توقعات الأبراج 2024 ماغي فرح بخصوص برج العذراء برسائل مطمئنة تحمل الأمل لكل مواليد العذراء، ووفقا لتكهنات ماغي فرح فلن يواجه برج العذراء أي معاكسات فلكية، بل سيرافق كوكب الحظ مواليد برج العذراء بداية من شهر مايو 2024، وسيكون أمام مواليد برج العذراء أحداثا غنية بالتوفيق والسعادة

برج الجدي 2024 ماغي فرح

ومن ضمن توقعات الأبراج 2024 ماغي فرح، يهتم الكثيرون بمعرفة توقعات برج الجدي 2024 ماغي فرح، والجدي من الأبراج الترابية التي تضم مواليد الفترة من 22 ديسمبر إلى 19 يناير، ووفقا لتوقعات ماغي، سيحظى برج الجدي بتغييرات جذرية في بعض نواحي الحياة، وسيقبل على اتخاذ قرارات جديدة خاصة بين أواخر شهر فبراير إلى شهر يوليو 2024.

وكما أوضحنا في الأعلى سيخرج كوكب بلوتون من الجدي بعد مكوثه به لمدة 30 عاما، وسيتوجه إلى برج الدلو وهو منزل المال لبرج الجدي، ولذلك سيكون أمام مواليد برج الجدي في هذه السنة استثمارات وشؤون مالية متنوعة تتحرك بصورة سريعة، ولذلك ستكون النصيحة المهمة لبرج الجدي في العام الجديد هي الإنفاق بحكمة دون تبذير.

توقعات ماغي فرح لبرج القوس