اصحاب هذه الابراج هيبقوا مليونيرات وهيودعوا أيام الفقر في عيد الأضحى .. سيدة الفلك رحاب منيعم تكشف هوية ملوك الأبراج!!

انت الأن تتابع خبر اصحاب هذه الابراج هيبقوا مليونيرات وهيودعوا أيام الفقر في عيد الأضحى منيعم تكشف هوية ملوك الأبراج!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن ماذا يخبئ علم الفلك للأبراج على الصعيد المالي، ومن هي الأبراج السعيدة التي سيكون لديها الكثير من الحظوظ المالية، وفي سطور وجيزة نقدم لكم توقعات خبيرة الأبراج رحاب منيعم وفقًا لما ذكرته منيعم في لقاء ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة "dmc".

وتوقعت خبيرة الفلك والابراج، رحاب منيعم أن مواليد مواليد برج الثور يدعمهم المشتري وهو كوكب الحظ خاصة في عيد الأضحى حيث يحصلون على ثروة مالية لا يستهان بها.

وأضافت منيعم خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، أن عيد الأضحى سيشهد الكثير من المفاجأت وتغيير مفاجئ بسبب اقتران مشتري الاورانوس، فيمكن للبعض أن يشهد تغيرات جيدة، والبعض يشهد مفاجآت غير متوقعة وليس من الشرط ان تكون مفاجآت سيئة.

وتوقعت أن تتحسن فرص برج الثور في أمور الزواج، والكثير منهم سوف يغيرون نشاطهم تحديدا من يعملون بالتجارة او لديهم بيزنيس خاص، والبعض لديه تغير في قيادة العمل أو مديره.

تحدثت رحاب منيعم، خبيرة علم الفلك والأبراج، عن توقعاتها لمواليد برج العقرب في العام الجديد، قائلة إنهم سيواجهون تغيرات كبيرة في حياتهم على مختلف الأصعدة.

وأشارت منيعم، في حديثها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يقدمه الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، على شاشة "DMC"، إلى أن بعض مواليد برج العقرب سيحصلون على فرصة للسفر لفترة طويلة إلى الخارج، والتوقيع على عقود عمل مهمة.

وذكرت خبيرة الفلك الشهيرة أن بعضهم سيقررون الاستقالة من وظائفهم الحالية، والانخراط في مشاريع خاصة تكون مربحة لهم، وسيجنون الكثير من المال.