انت الأن تتابع خبر عشبة بسيطة هدية من الله لعباده: تخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق وتحفز إفراز الأنسولين.. متوفرة في كل مطبخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة بسيطة هدية من الله لعباده .. تخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق وتحفز إفراز الأنسولين.. متوفرة في كل مطبخ تشتهر المريمية بنكهتها اللطيفة في الشاي، ولها فوائدها الصحية، خيث كشفت تجربة حديثة أجريت على عشرات المبحوثين قدرتها على ضبط سكر وكوليسترول الدم في ساعتين.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن دراسة نشرت في دورية رينال إنجوري، تضمنت تجربة على 80 شخصا تم إطعامهم المريمية لمعرفة تأثيرها على سكر الدم.

ووجدت الدراسة

أن المبحوثين المصابين بالسكري ظهر لديهم انخفاض في صايم سكر الدم، بعد ساعتين من تناول المريمية، وكذلك انخفاض ملحوظ في كوليسترول الدم.

وخرجت بالتزامن تجربة أخرى نشرت في مجلة الأدوية والعلاجات المتكاملة، تم خلالها إطعام 40 شخصا، المريمية، على مدار 3 أشهر، ليظهر لديهم انخفاض في صايم السكر، ومتوسط سكر الدم، وكذلك انخفاض بالدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

وأشارت كلا الدراستين إلى أهمية مادة حمض الروزمانريك والكومفور وحمض الفينول في خفض معدل الالتهابات بالجسم، والمسببة للأمراض، وكذلك تعزيز حساسية إنسولين الجسم للسكر.