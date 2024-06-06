احذركم اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن كارثة مرعبة ستضرب هذه الدولة العربية في 2024

انت الأن تتابع خبر “اقترب موعد النهاية”.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن كارثة مرعبة ستضرب هذه الدولة العربية في 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن العديد من التوقعات التي تتنبأ بحدوثها خلال العام الجديد 2024، موضحةً ان العديد من دول العالم، وبعض الدول العربية سوف تشهد خلال العام الجديد أحداث مؤسفة، أبرزها سقوط طائرة ووفاة جميع من فيها، بالإضافة إلى تسونامي وزلزال مدمر تتوقع حدوثهما خلال الفترة المقبلة.
ظهرت عالمة الفلك اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، في حلقة استثنائية على قناة الجديد اللبنانية بمناسبة رأس السنة، وكشفت خلالها العديد من توقعاتها للفترة المقبلة، والعام الجديد 2024م.
وفي السطور التالية سوف نرصد لكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد 2024، وهي كالتالي:
- إصابة شخصية كبيرة ومعروفة في العالم بسبب انفجار مدبر يستهدفه على متن الطائرة، أو أثناء تواجده في وسط البحر على متن يخته الخاص.
- سقوط طائرة خلال الأشهر الأولى من عام 2024، ولن ينجوا منها أحد. • عاصفة تضرب أوروبا، وكوارث طبيعية تلتهب داخل بعض الدول الأوروبية، والمأساة سوف تكون كبيرة.
- سوف تتحول جنازة أحد الرؤساء إلى مأتم، وسيحدث فيها كارثة ستصيب عدد من القادة الحاضرين في تلك الجنازة.
- حدوث حالات اختناق كبيرة في اوساط عدد من الاسرائيليين أثناء تواجدهم في أحد الملاجئ.
- توقف الحروب في سوريا واليمن والعراق والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعه.
- البورصة العالمية سوف تدخل مرحلة الخطر والتغيير المالي الكبير، ونصحت الجميع بتحويل اموالهم إلى الذهب.
- ارتفاع في اسعار البترول والغاز، يؤدي إلى ثروة كبيرة.
- تتعرض سيرلانكا إلى زلزال كبير يترك وراءه أضرار كبيرة وفادحة في الأرواح.
- تتعرض جزيرة مالطا الى زلزال كبير، يترك موجة رعب بين اوساط الناس.
- سوف تشهد أفريقيا ازمة انسانية كبيرة، بسبب أزمة غذائيّة غير مسبوقة، وسوف تضرب المجاعة عدد من الدول الإفريقية.
- سوف تشهد الجزائر والنيجر أحداث مؤسفة خلال الفترة المقبلة، وسوف نسمع عن دولة عربية تساند النيجر في هذه الأحداث.
- وفاة صاحب محطة تلفزيونية اعلامية خلال الفترة المقبلة.