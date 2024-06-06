احذركم اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن كارثة مرعبة ستضرب هذه الدولة العربية في 2024

انت الأن تتابع خبر “اقترب موعد النهاية”.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن كارثة مرعبة ستضرب هذه الدولة العربية في 2024 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن العديد من التوقعات التي تتنبأ بحدوثها خلال العام الجديد 2024، موضحةً ان العديد من دول العالم، وبعض الدول العربية سوف تشهد خلال العام الجديد أحداث مؤسفة، أبرزها سقوط طائرة ووفاة جميع من فيها، بالإضافة إلى تسونامي وزلزال مدمر تتوقع حدوثهما خلال الفترة المقبلة.

ظهرت عالمة الفلك اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، في حلقة استثنائية على قناة الجديد اللبنانية بمناسبة رأس السنة، وكشفت خلالها العديد من توقعاتها للفترة المقبلة، والعام الجديد 2024م.

وفي السطور التالية سوف نرصد لكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد 2024، وهي كالتالي: