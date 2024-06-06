انت الأن تتابع خبر ستندمون بعد فوات الأوان.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن التوقع المرعب الذي سيهز العالم في 2024 وتناشد الجميع القيام بهذا الأمر على وجه السرعة!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت العرافة اللبنانية الشهيرة “ليلى عبد اللطيف”، في سلسلة توقعات جديدة أن العام القادم 2024 سوف يشهد الكثير من الأحداث المؤسفة والمقلقه، داعيةً الجميع إلى الحذر وتخزين الغذاء والدواء في منازلهم والاستعداد للمفاجأة التي تتوقع حدوثها في 2024.

واضافت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة التي نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، أن عام 2024 سوف يشهد حدث مفزع، ونصحت الجميع بتخزين الغذاء والدواء استعداداً لذلك الحدث.

وواصلت ليلى عبد اللطيف الكشف عن مزيداً من التوقعات التي تتنبأ بحدوثها خلال الفترة المقبلة، أبرزها اغتيال شخصية سياسية بارزة.

كما اوضحت انها تتوقع بأن تشهد الفترة المقبلة انتشار فيروس غامض بين المواشي وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في عدد من دول العالم.

وتوقعت ايضاً حدوث الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والكثير من الأمطار خلال شتاء 2024،كما توقعت أيضاً ظهور أمراض جديدة ومتحورة في عام 2024.

واضافت، أن عام 2024 سيشهد العديد من الأحداث المفزعة وسوف يكون بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة في العالم وخاصة آسيا وأفريقيا وأفغانستان وغانا والسودان”.

وتابعت: “إسم المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف نسمعهم يتكرران كثيرا في الفترة القادمة على الوسائل الإعلامية اللبنانية”.

ونصحت ليلى عبد اللطيف، الجميع بتخزين الغذاء والدواء في عام 2024، لأنها ترى بأن هناك حدث مؤسف سيشهد العالم وسوف يتسبب بأزمة كبيرة وغير مسبوقة.

توقعات ليلي عبداللطيف التي تحققت

اصابت العرافة ليلي عبداللطيف بالعديد من التوقعات التي اطلقتها خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها ما يلي :