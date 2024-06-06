سر اللياقة دون تضحيات: الأميرة رجوة آل سيف تكشف عن عشبة معجزة في كل مطبخ تزيل الكرش وتُنقص الوزن بدون حاجة للرجيم أو الشعور بالجوع!

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رياض - احمد صلاح - كشفت الأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين حل سحري لإنقاص الوزن الزائد بدون حمية أو ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت عشبة الشمر والتي تساعد على كبح الشهية وتمكنت من التخلص من الكرش وفقدان وزنها الزائد خلال أسابيع قليلة.

مشروب حرق الدهون السحري

توجد العديد من المشروبات السحرية التي تعمل على حرق دهون الكرش، ومنها مشروب الشمر حيث يعد من أشهر المشروبات الرائعة التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من مشاكل الوزن الزائد بشكل كبير، وذلك لكونه غني بالالياف الطبيعية التي تمنح الإحساس بالشبع على مدار اليوم، كما يمكن إضافة الليمون على الماء وتناوله على الريق في الصباح الباكر وسوف يساهم على حرق الدهون خلال أيام قليلة.

مكونات مشروب خسارة الوزن

يتم تحضير مشروب حرق الدهون وخسارة الوزن من خلال استخدام المكونات التالية:

معلقة كبيرة من حبوب الشمر.

ماء ساخن.

خطوات تحضير مشروب خسارة الوزن

يمكن تحضير المشروب من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

إحضار كوب فارغ.

ضع في الكوب ملعقة كبيرة من الشمر.

قم بوضع ماء مغلي فوق الشمر مع التقليب الجيد.

احرص على تغطية الكوب بشكل جيد حتى يتجانس مع الماء ولا يفقد الزيوت الطيارة المفيدة الموجودة به.

يمكن بعد ذلك تناول المشروب بعد أن يبرد قليلًا.

كيفية استخدم مشروب خسارة الوزن