انت الأن تتابع خبر "سر اللياقة دون تضحيات: الأميرة رجوة آل سيف تكشف عن عشبة معجزة في كل مطبخ تزيل الكرش وتُنقص الوزن بدون حاجة للرجيم أو الشعور بالجوع!" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت الأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين حل سحري لإنقاص الوزن الزائد بدون حمية أو ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت عشبة الشمر والتي تساعد على كبح الشهية وتمكنت من التخلص من الكرش وفقدان وزنها الزائد خلال أسابيع قليلة.
مشروب حرق الدهون السحري
- توجد العديد من المشروبات السحرية التي تعمل على حرق دهون الكرش، ومنها مشروب الشمر حيث يعد من أشهر المشروبات الرائعة التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من مشاكل الوزن الزائد بشكل كبير، وذلك لكونه غني بالالياف الطبيعية التي تمنح الإحساس بالشبع على مدار اليوم، كما يمكن إضافة الليمون على الماء وتناوله على الريق في الصباح الباكر وسوف يساهم على حرق الدهون خلال أيام قليلة.
مكونات مشروب خسارة الوزن
- يتم تحضير مشروب حرق الدهون وخسارة الوزن من خلال استخدام المكونات التالية:
- معلقة كبيرة من حبوب الشمر.
- ماء ساخن.
- خطوات تحضير مشروب خسارة الوزن
- يمكن تحضير المشروب من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالآتي:
- إحضار كوب فارغ.
- ضع في الكوب ملعقة كبيرة من الشمر.
- قم بوضع ماء مغلي فوق الشمر مع التقليب الجيد.
- احرص على تغطية الكوب بشكل جيد حتى يتجانس مع الماء ولا يفقد الزيوت الطيارة المفيدة الموجودة به.
- يمكن بعد ذلك تناول المشروب بعد أن يبرد قليلًا.
كيفية استخدم مشروب خسارة الوزن
- يلزم القيام بتناول هذا المشروب على الريق في كل صباح، وذلك حتى يعطي نتيجة أفضل في خسارة الوزن، كما يفضل عدم استخدام السكر وذلك حتى لا يفقد المشروب قيمته الغذائية.نقلت صحيفة محلية عن مواطن سعودي في العاصمة الرياض ، تفاصيل حادثة صادمة، تمثلت باسيتلاء شخص آخر على زوجته وابنه، ورفضه إعادتهما إليه.
- وبحسب صحيفة “الوطن” فإن المواطن وجيد محمد علي ثابت أحد قاطني اشتكى قيام شخص باختطاف طفله إلى جهة غير معلومة بحجة أنه ولده
- وقال وجيد في معرض شكواه للصحيفة إن زوجته هربت من منزله الكائن في شارع المسجد القديم بمنطقة الرياض – بمعية طفله محمد في نهاية عام 2022 بينما بحث عنها ليتضح لاحقًا أنها اتجهت صوب مصر.
- وأوضح وجيد أنه كثف التواصل مع بعض الأقرباء في مصر حتى اتضح أن زوجته ذهبت إلى مصر للقاء شخص هناك وعقب لقائهما ظل يرافقها في مصر لمدة ثلاث سنوات حد قوله.
- وبين وجيد أنه وبعد اتضاح حقيقة هروب زوجته إلى مصر رفع دعوى مباشرةً إلى محكمة الاحوال الشخصية حول الحقوق الزوجية واستعادة طفله محمد ولكن دون فائدة تُذكر.
- وأشار وجيد إلى أنه وصل مؤخرًا إلى اتفاق أسري عقب عدم فصل محكمة الاحوال في القضية قضى باستعادة طفله محمد عقب ثلاثة أعوام من غيابه.
- وأكد وجيد أنه وعقب الاتفاق الأسري عاد إليه طفله محمد سالمًا معافى ليتفاجأ بعد عدة أشهر بقيام الشخص الذي التقته زوجته في مصر باختطاف طفله محمد مدعيًا أنه طفله..مبينًا أنه بحث عن طفله محمد في أكثر من مكان ولكنه لم يستطع العثور عليه بعد.