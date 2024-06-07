انت الأن تتابع خبر فوائد عجيبة لا تُصدق: نبتة عشبية تقضي على الديدان وتخفف من حدة الاكتئاب، تقوي الذاكرة وتحتوي على مميزات مذهلة لم تخطر بالبال! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف أستاذ العقاقير الدكتور السعودي جابر القحطاني عن نبات له فوائد عديدة منها تقوية الذاكــرة ، وتخفيف الاكتئاب.

وأوضح القحطاني