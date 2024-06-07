انت الأن تتابع خبر “مصيبة سوداء”.. ليلى عبد اللطيف تحذر الجميع وتكشف عن المفاجأة المرعبة التي ستحدث في السعودية الأسبوع القادم !! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اثارت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، ضجة واسعة بعد كشفها عن توقعاتها التي تنبأت بحدوثها خلال الفترة القادمة، خصوصاً ما سيحدث في المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم.

وفي سلسلة توقعات نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، قالت ليلى عبد اللطيف، أنها تتوقع بعودة الأمطار الغزيرة مطلع الأسبوع القادم على عدد من مناطق السعودية، موضحةً أن الحالة الماطرة سوف تكون غزيرة وغير مسبوقة.

واضافت ليلى عبد اللطيف، أنها تتوقع بأن تكون الحالة الماطرة التي ستشهدها السعودية الأسبوع القادم سوف تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة وجريان للسيول، مشيرةً إلا أنها ترى بأنها سوف تتسبب ببعض الخسائر المادية، وقد يكون هناك خسائر بشرية في بعض المناطق، خصوصاً القريبة من مجاري السيول.

وجاءت توقعات ليلى عبد اللطيف، بالتزامن مع تقرير صادر عن مركز طقس العرب الإقليمي كشف فيه بأن الخرائط الجوية تشير إلى عودة فرص تساقط الأمطار على مدينة جدة مطلع الأسبوع القادم.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن أحدث الخرائط الجوية الناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية، تشير إلا التوقع بعبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية شمال المملكة السعودية مع مطلع الأسبوع و ذلك بالتزامن مع امتداد لما يُسمى بمنخفض البحر الأحمر و تدفق للرطوبة نحو المنطقة.

كما توقع المركز أن تتأثر أجزاء مُختلفة من غرب و وسط و شرق المملكة بالحالة الجوية المطرية، بما فيها أجزاء مُتفرقة من مناطق المدينة المنورة و مكة المكرمة و حائل و القصيم و شمال الرياض و شمال المنطقة الشرقية بالإضافة إلى أجزاء من شرق منطقة الحدود الشمالية و جنوب منطقة تبوك.