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أمطار الغنى تهطل: الأبراج التي سينفتح لها باب الرزق الوافر في عيد الأضحي ... استعد للوداع النهائي للفقر. هل أنت من المرشحين للثراء الآتي؟

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رياض - احمد صلاح - أخبار سارة تنتظر مواليد أربعة أبراج خلال عيد الأضحي وفقًا لعلم الفلك والأبراج، وفي السطور التالية نستعرض الأبراج الأكثر حظًا خلال شهر رمضان المبارك.

 برج الحمل

  • يعد برج الحمل من أكثر الأبراج المحظوظة هذا العام، ويتمتع برج الحمل الفترة المقبلة بالأستقرار المادي، وسيشهد برج الحمل خلال الشهر المبارك فترة من الاستقرار الأسري.

 برج القوس

  • سيتمتع برج القوس بتحسن في الأوضاع المالية، ويستطيع تقوية علاقته بشريك حياته خلال الفترة المقبلة.

 برج الجوزاء

  • سيحظى برج الجوزاء بتحسنات على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة، ويستقبل برج الجوزاء شهر رمضان بصحة جيدة.

 برج العقرب

  • بعد معاناته من الضغوطات، يعد برج العقرب من الأبراج الأكثر حظًا على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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