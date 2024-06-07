انت الأن تتابع خبر شباب متجدد بمكونين من مطبخك: اكتشفي خلطة الفازلين والنشا لإعادة النقاء للبشرة... تفتيح المناطق الداكنة بأسلوب طبيعي يعيد الزمن إلى الوراء! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرفي على خلطة جبارة من "الفازلين مع النشا" لتبييض المناطق الغامقة في الجسم وازالة سواد السنين بطريقة طبيعيه.. لما تجربيها هتدعيلي!

خلطة كريم الفازلين والنشا لتفتيح المناطق الغامقة