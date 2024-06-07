انت الأن تتابع خبر شباب متجدد بمكونين من مطبخك: اكتشفي خلطة الفازلين والنشا لإعادة النقاء للبشرة... تفتيح المناطق الداكنة بأسلوب طبيعي يعيد الزمن إلى الوراء! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعرفي على خلطة جبارة من "الفازلين مع النشا" لتبييض المناطق الغامقة في الجسم وازالة سواد السنين بطريقة طبيعيه.. لما تجربيها هتدعيلي!
خلطة كريم الفازلين والنشا لتفتيح المناطق الغامقة
- هناك العديد من النساء ممن يعانون من اسمرار في بعض المناطق الحساسة مما يدفعهم للبحث عن بعض الوصفات الفعالة التي تساعد على التفتيح، والجدير بالذكر أن أكثر الفتيات الحريصات على هذا الأمر هن المقبلات على الزواج للمرة الأولى، حيث تحرص الفتاة المقبلة على الزواج أن تظهر بأفضل شكل وأحسن مظهر لتتمتع بالجاذبية والجمال بحيث تكون خالية من أي عيوب، لأن اسمرار المناطق الحساسة يشعر المرأة بالحرج ويجعلها غير واثقة في نفسها، لهذا نقدم لكم أهم الوصفات الطبيعية الفعالة والتي لها نتائج مضمونة وهي وصفة كريم الفازلين والنشا.