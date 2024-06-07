أسرار الطهاة الكبار تُكشف: كيفية صنع عجينة السمبوسة المقرمشة والسريعة مع حشوة سهلة في المنزل... الوصفة المثالية لمقرمشات بدون امتصاص زيت!

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رياض - احمد صلاح - حشوات سمبوسة بالبطاطس والخضار سهلة ولذيذة نفذيها في أسرع وقت، فهي بسيطة وغير مكلفة، ويحبها الأطفال والكبار، وكذلك فهي ذات مذاق خاص ومميز، كنوع من التجديد على سفرتك، السمبوسة من المعجنات

التي يتميز بها الإفطار الرمضاني

والعزائم في دولنا العربية، ويمكن عمل حشوات السمبوسة بالكثير من الطرق منها حشوة سمبوسة بالبطاطس وحشوات باللحم أو الدجاج أو الجبن، في هذا المقال عبر موقعنا نقدم لكِ حشوات سمبوسة البطاطس بطريقة مميزة وجديدة، جربيها وقدميها لأطفالك كنوع مميز وجديد من سمبوسة الخضروات.حشوات سمبوسة بالبطاطس

سمبوسة البطاطس والجزر والكوسا.سمبوسة بالبطاطس والبازلاء والجزر.

سمبوسة البطاطس والفلفل الأخضر.

سمبوسة البطاطس والبقدونس.

سمبوسة بالبطاطس والجبن.

سمبوسة البطاطس واللحم المفروم.

سمبوسة اللحم مع البطاطس والخضروات.

طريقة عمل حشوات سمبوسة البطاطس

طريقة عمل سمبوسة البطاطس والجزر نسلق البطاطس والجزر والكوسا في ماء مضاف اليه ملح وكمون وبصل وفصوص ثوم.نصفي الخضروات من الماء ثم نخفقهم بالخلاط اليدوي “الهاند بلندر”.

نضيف إليها البهارات حسب الرغبة ثم تقسم إلى كرات وتحشى بها السمبوسة

طريقة عمل حشوات سمبوسة بالبطاطس والبازلاء والجز

تسلق البطاطس ثم تُصفى وتهرس بالشوكة ويضاف إليها ملح وكمون وثوم بودر.يضاف إليها مكعبات الجزر والبازلاء المسلوقة ثم تخلط وتستخدم لحشو السمبوسة.ر.طريقة عمل سمبوسة البطاطس والفلفل الأخضر

تُسلق البطاطس وتهرس ثم تتبل بالملح والكمون وثوم بودرة.

يقطع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة ثم يقلب مع البطاطس المهروسة.

طريقة عمل سمبوسة البطاطس والبقدونس

تسلق البطاطس وتهرس ثم يضاف إليها ملح وكمون.يقطع البقدونس إلى قطع صغيرة ثم يضاف إلى الحشوة.

يمكن إضافة القليل من جبن الفيتا إلى تلك الحشوة، تكسبها طعماً مميزاً.يمكن إضافة القليل من جبن الفيتا إلى تلك الحشوة، تكسبها طعماً مميزاً.

تحمر السمبوسة بالزيت أو تدخل الفرن.

كيفية تحضير سمبوسة بطاطس بالجبن

تقطع البطاطس إلى مكعبات صغيرة وتسلق أو تحمر.

تضاف إليها جبن موتزاريلا وشيدر مبشورة.

يمكن إضافة القليل من الزعتر إلى الحشوة.

طريقة سمبوسة اللحم بالبطاطس والخضار

تُجهز اللحم المفروم بوضع بصلة مفرومة على النار مع القليل من الزيت حتى تصفر، ثم تُضاف اللحم المفروم وتترك على نار هادئة حتى تنضج مع ملح وفلفل وبهارات.