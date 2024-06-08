انت الأن تتابع خبر وداعاً لمشكلات الغلوكوز: نبتة جبلية بتكلفة زهيدة تعمل على تقليل السكر التراكمي بسرعة مذهلة... سبحان من أودع في الأعشاب شفاءً للناس! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - باحثون صينيون اكتشفوا نباتًا طبيعيًا مهملًا يتمتع بقدرة مذهلة على تقليل مستويات السكر في الدم، مما يمثل أملًا كبيرًا لمرضى السكري وفريق دولي من الباحثين أشار إلى أن مواد يمكن استخراجها من نبات الحنظل، المعروف أيضًا بكمثرى البلسم، يمكن أن تكون أساسًا لتطوير عقاقير جديدة لعلاج مرض السكري والبدانة، فجميع الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر أظهرت أن هذا النبات الخضري يقلل من نسبة السكر في الدم.
العشبة السحرية للقضاء على السكر
- في هذا البحث، استخرج الدكتور تان وفريقه مجموعة من المركبات من نبات الحنظل، وأُطلق عليها اسم “كوكوربيتان تريتوربينويدس” و قاموا باختبار تأثير هذه المركبات على مستوى السكر في الدم وعملية الايض في الخلايا البشرية وأيضًا في الفئران.عند اختبارها في الخلايا العضلية والدهون، اكتشف الباحثون أن هذه المركبات تعزز مستقبلات السكر في الدم (جلوت 4) للتحرك من داخل الخلية إلى سطح الخلية وهذا التأثير يساهم في تحسين عملية الايض للسكر في الدم بشكل فعال. ووُجدت تأثيرات مشابهة لتلك التي يُظهرها الإنسولين في بعض المركبات التي تم اختبارهاتجارب أُجريت على فئران أظهرت أن اثنين من هذه المركبات ساهموا في تخفيض مستوى السكر في الدم وزيادة حرق الدهون وواحدة منها كانت خاصة فعالة في تقليل مستوى السكر في الدم في حالة تناول الحيوانات للأطعمة عالية الدهون لذا فهي تكون من افضل الاعشاب للجسم حالياً..