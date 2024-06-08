انت الأن تتابع خبر وداعاً لمشكلات الغلوكوز: نبتة جبلية بتكلفة زهيدة تعمل على تقليل السكر التراكمي بسرعة مذهلة... سبحان من أودع في الأعشاب شفاءً للناس! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باحثون صينيون اكتشفوا نباتًا طبيعيًا مهملًا يتمتع بقدرة مذهلة على تقليل مستويات السكر في الدم، مما يمثل أملًا كبيرًا لمرضى السكري وفريق دولي من الباحثين أشار إلى أن مواد يمكن استخراجها من نبات الحنظل، المعروف أيضًا بكمثرى البلسم، يمكن أن تكون أساسًا لتطوير عقاقير جديدة لعلاج مرض السكري والبدانة، فجميع الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر أظهرت أن هذا النبات الخضري يقلل من نسبة السكر في الدم.

العشبة السحرية للقضاء على السكر