انت الأن تتابع خبر فنون الطهي تُخبرك: كنتِ تحضرين الطحينة بشكل خاطئ! تعلمي الوصفة الحقيقية لعمل الطحينة المنزلية دون استخدام دقيق... نتائج مذهلة، جربيها الآن وسوف تُشكرينني! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الطحينة، هذه اللذيذة العربية التي تجمع بين النكهة العميقة والقوام الكريمي وتعتبر ركيزة أساسية في مطبخنا العربي العريق فهي ليست مجرد مكون في وصفاتنا، بل هي جزء لا يتجزأ من تراثنا الغذائي وثقافتنا المتنوعة، فتجدها تتلاءم مع كل شيء، من الفطور الصباحي البسيط إلى السفرة العائلية الكبيرة ورغم توفرها في الأسواق بأشكالها المختلفة إلا أن صناعتها في المنزل تمنحها طعماً فريداً وجودة غذائية لا مثيل لها.
طريقة تحضير الطحينة
- ابدأ بتحميص كوب من حبوب السمسم على نار هادئة واستمر في التحميص لمدة عشرة دقائق، مع التحريك المستمر حتى يتحول لونه إلى بني ذهبي وتنبعث رائحة طيبة تملأ المكان.
- وعندما يبرد السمسم قم بوضعه في الخلاط الكهربائي واطحنه بعناية حتى يتحول إلى عجينة ناعمة مع الحرص على عدم إفراط الطحن لتجنب تشكيل الزيت.
- بعد ذلك أضف كوب زيت الزيتون و عصير ليمونة و ربع كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس إلى العجينة السمسمية المطحونة.
- ومن ثم بعد وضع جميع المكونات في الخلاط امزجها جيدًا حتى تحصل على مزيج ناعم ومتجانس.أهمية تحضير الوصفات في المنزل
- الاستمتاع بتحضير الأطعمة التقليدية في المنزل يعتبر لحظة سحرية تمتزج فيها الروح الفنية مع الطعم الأصيل وهو تجربة تمنحنا الفرصة لاكتساب المهارات الطهوية واستكشاف النكهات بشكل جديد وإضافة إلى ذلك فإن تحضير الطعام في المنزل يساهم في توفير المال وتعزيز الوعي بالتغذية الصحية.