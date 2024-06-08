انت الأن تتابع خبر فنون الطهي تُخبرك: كنتِ تحضرين الطحينة بشكل خاطئ! تعلمي الوصفة الحقيقية لعمل الطحينة المنزلية دون استخدام دقيق... نتائج مذهلة، جربيها الآن وسوف تُشكرينني! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الطحينة، هذه اللذيذة العربية التي تجمع بين النكهة العميقة والقوام الكريمي وتعتبر ركيزة أساسية في مطبخنا العربي العريق فهي ليست مجرد مكون في وصفاتنا، بل هي جزء لا يتجزأ من تراثنا الغذائي وثقافتنا المتنوعة، فتجدها تتلاءم مع كل شيء، من الفطور الصباحي البسيط إلى السفرة العائلية الكبيرة ورغم توفرها في الأسواق بأشكالها المختلفة إلا أن صناعتها في المنزل تمنحها طعماً فريداً وجودة غذائية لا مثيل لها.

طريقة تحضير الطحينة