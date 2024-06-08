انت الأن تتابع خبر كنز لا يقدر بثمن في كل بيت عربي.. نبتة سحرية تنظف القولون من " البراز المتحجر " في دقائق معدودة بإعجاز رباني ودون الحاجة للطبيب .. تعرف عليها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتشفوا طريقة منزلية آمنة ومفيدة لتنظيف القولون من " البراز المتحجر" وتجنبوا زيارة الطبيب

عشبة السنا قادرة على تليين البراز من خلال مساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص المزيد من الماء وإضافة كميات كبيرة إلى البراز، هذا يسمح بحركات الأمعاء التي تكون سريعة وسلسة حيث تمر الفضلات عبر الأمعاء الغليظة،

كما أنها تعد واحدة

من أقدم النباتات المعمرة ذات الأصول الصينية، واستخدمت منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي وتستخدم عشبة السنا كملين طبيعي لاحتوائها على مركبات الجلوكوسيدات التي تساعد بشكل كبير في الحد من الإمساك.

وفي مايلي نقدم لكم أبرز فوائد عشبة السنا الصحية تلين البراز المتحجر:

تعالج الإمساك

مركبات الجليكوسيدات الموجودة في أوراق عشبة السنا تساعد في حدوث تقلصات وتسبب زيادة حركة الأمعاء التي تساعد في التخلص من فضلات الطعام في وقت قصيرة يصل من 6 إلى 12 ساعة فقط من تناول الوجبة الغذائية..تظهر القولون

أوراق عشبة السنا تستخدم في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة وتساعد في التخلص من المواد الغذائية المتكتلة في المعدة وتستخدم كمطهر طبيعي قبل القيام بإجراء عملية تنظير وجراحة القولون.

تعالج عسر الهضم