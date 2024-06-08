انت الأن تتابع خبر طاقة الشباب من قلب الطبيعة: استكشاف العشبة العجائبية التي تُعيد الحيوية للكبار وتحسّن الذاكرة بسرعة مذهلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد واحدة من أقدم النباتات الحية والنباتات المعمرة ذات الأصول الصينية، لكنها مع الوقت أصبحت تُزرَع في بلاد مختلفة من ضمنها اليابان.

وتسمى "الجنكة"