انت الأن تتابع خبر كنز الشباب المستمر: 'طبيب' ينقل خبرته عن مكمل غذائي هو أشبه بمعجزة لتأخير الشيخوخة... تعرف على الأطعمة الغنية بهذا الإكسير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الطبيب نيل بولفين، باحث في طول العمر والطب التجديدي، عن نوع المكملات الغذائية الذي يتناوله يوميا لإبطاء عملية الشيخوخة.

مكمل غذائي

وقال "المكمل الغذائي الذي كنت أتناوله يومياً خلال السنوات القليلة الماضية هو التورين، وهو حمض أميني أساسي يلعب دوراً حيوياً في الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية والهيكل العظمي والعضلي والجهاز العصبي".

الجرعة

وأضاف: "أنا شخصياً أتناول نحو 2000 ملليغرام يومياً، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون البدء في تناول مكملات التورين حديثاً، أوصي بجرعة أقل – نحو 500 إلى 1000 ملليغرام – ثم العمل على زيادة الجرعة".

أطعمة

وأشار إلى أن هناك أطعمة تحتوي على نسبة عالية من التورين، مثل الدجاج والديك الرومي والتونة ولحم البقر.

فوائد