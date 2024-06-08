انت الأن تتابع خبر ثورة في عالم الصبغات الطبيعية: استعيني بالكركم لتحصلي على لون شعر أشقر ذهبي متلألئ بدون مواد كيميائية... إطلالة مبهرة تناسب فرحة العيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكركم من أهم المواد الطبيعية التي اكتسبت شهرة كبيرة مؤخرا في وصفات التجميل، حيث يتميز بأنه يعزز من نعومة الشعر ولمعانه، كما يمكن استخدامه لتلوين الشعر دون الحاجة إلى مواد صناعية تتلف الشعر أو تسبب في سقوطه، لذلك سوف نستعرض لك من خلال تلك المقالة عن كيفية صبغ الشعر للون الأشقر من أجل التجديد في العيد.كيفية صبغ الشعر باللون الأشقر

يعطي الكركم للشعر لونًا طبيعيًا ذهبيًا أو بنيًا وذلك وفقا لون الشعر، في حال كان شعرك لونه أسود تماما فإنه لن يكون لديه نفس درجة اللون كلما كان الشعر أفتح.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من النشا.

ملعقة من القهوة.طريقة التحضير

في وعاء كبير، قومي بمزج الكركم والنشا والقهوة جيدًا.

أضيفي عصير الليمون، والخل، وزيت الزيتون، وجل الصبار، وزيت اللوز، والحناء.

قومي بالتحريك المستمر للحصول على خليط متجانس.

من أجل الحصول على لون ذهبي أفضل، يٌفضل وضع الخليط ليلة كاملة قبل استخدامه.

استخدمي الخليط كصبغة للشعر، حيث يجب وضعه على شعر نظيف ورطب.

بالتساوي على كل جزء من الشعر، وتأكدي من تغطية الشعر بشكل جيد.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت، اشطفي شعرك جيدًا باستخدام الماء والشامبو المناسب لشعرك.كيفية العناية بالشعر بعد الصبغة

الشعر